Shakira levantó un muro en su casa para no ver a sus exsuegros

La nueva sesión del productor musical argentino Bizarrap con la cantautora barranquillera Shakira. (Captura)

Shakira no deja de ser noticia luego de su gran éxito con Bizarrap, porque ahora los medios españoles dieron a conocer que la cantante contrató unos trabajadores para levantar un muro en su casa y así no ver a los padres de Gerard Piqué.

Aunque la colombiana ya había planeado pasarse a vivir a Miami, Estados Unidos, con sus dos hijos, de momento permanece en la vivienda junto a la de sus exsuegros y donde aún tiene a la bruja en el balcón mirando hacia donde ellos.

A pesar de que las dos casas son independientes, las une un jardín y otras áreas comunes, pues el exjugador del Barcelona quería tener cerca a sus padres.

A Piqué le ha salido caro andar con Clara Chía. Archivo (Revista ¡Hola! / Instagram: @holacom)

La prensa local captó el momento en que la maquinaria pesada llegó la residencia de Shakira.

De hecho, en su canción “Music Sessasion #53″ menciona la situación de tener que vivir a la par a su suegra: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.