Shakira no es la única quele ha dedicado una canción a un examor: Ellas también lo hicieron

Ozuna y Shakira (Tomada de Twitter)

Luego de una breve espera, finalmente, la semana pasada Shakira lanzó “Monotonía”, canción que comparte a dueto con Ozuna. Desde que se estrenó, el público no pasó por alto la letra y las referencias que se aprecian en el video musical, que apuntan a que la melodía está dedicada 100% a su ex, el futbolista Gerard Piqué, a la relación que mantuvo con él por más de una década y a su actual estado de ánimo.

Se ve cómo Shakira deambula en los pasillos de un supermercado cuando de repente un hombre vestido de jeans grises y hoodie blanca, le dispara a la cantante dejándola herida y sin el corazón. El chico que sostiene la bazuca es otro guiño a su ex, ya que está vestido igual que el jugador del Barça cuando apareció en el video “Me enamoré”, canción que la intérprete le dedicó al futbolista.

Para muchos “Monotonía” no fue del total agrado, otros defienden a la cantante y aprueban la bachata que compuso, al grado de colocarla de inmediato en un éxito musical y en el ranking de las más escuchadas desde su lanzamiento, vía streaming y en las distintas plataformas de música.

Miley Cyrus y “Wrecking ball”

Miley Cyrus y Liam Hemsworth mantuvieron una relación intermitente por casi 10 años. En 2012, se comprometieron y al año anunciaron que se separaban. En 2015 se dieron otra oportunidad y en 2018 contrajeron matrimonio. Para 2019 ambos solicitaron el divorcio.

Tras la separación definitiva, Miley lanzó el álbum Plastic Heart del que se desprende el éxito “WTF do I know?”, que de inmediato se convirtió en un mensaje a su expareja.

“Tal vez me casé solamente para causar una distracción. Estoy aquí para decirte algo que no sabes ¿Estoy equivocada porque seguí adelante y ni siquiera te extraño?”, forma parte de la letra. Después vinieron otras canciones, “Wrecking ball” fue la que más controversia causó.

“Todo lo que quería era romper tus muros, todo lo que vos alguna vez hiciste, fue destrozarme. Sí, vos me destrozaste”, reza el coro.

Ariana Grande y ‘Thank u, next’

De manera irónica y hasta divertida Ariana Grande dedicó uno de sus más grandes éxitos a sus exparejas, la canción “Thank u, next” en la que agradece las lecciones que le dejaron sus relaciones.

“Pensé que acabaría con Sean, pero no hacíamos buena pareja. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las oigo y me río. Y en cuanto a Pete, estoy tan agradecida. Ojalá pudiera darle las gracias a Malcom, porque él era un ángel”, es como inicia la canción que fue lanzada en febrero de 2019 y que formó parte de su quinto álbum.

En cuanto al video, la intérprete decidió replicar a modo de homenaje algunas películas para adolescentes y del género chick flick , entre ellas Legalmente Rubia, Chicas pesadas y Triunfos robados. Contó con la participación de Kris Jenner.

Adele

Llevaba seis años fuera de los estudios de grabación y los escenarios. Fue hasta octubre de hace un año, en 2021, que Adele anunció su regreso a la música con la canción “Easy on me”. A la par, concedió una entrevista a la revista Vogue donde, además de compartir detalles de su producción musical, habló sobre su madurez, su físico y la separación de Simón Konecki, con quien tuvo a su hijo.

“Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, pero quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Ángelo (su hijo) cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea”, reveló la cantante a la publicación sobre el sencillo “Easy on me”, que está dedicada en su totalidad a su expareja, con quien se casó en 2018.

Selena Gomez y Justin Bieber

Una pareja que causó mucha polémica por casi ocho años fue la conformada por Selena Gomez y Justin Bieber, quienes durante por casi una década mantuvieron una tormentosa relación intermitente, entre idas y venidas. Finalmente, se separaron y cada quien por su lado rehizo su vida. Ella enfocada en proyectos laborales, y él también, además de casarse con Hailey Baldwin, con quien recientemente cumplió dos años de matrimonio.

En 2019 Selena lanzó el sencillo “Lose you to love me” y de inmediato se supo que estaba dedicada a Bieber. Ella, durante la promoción, confirmó que era la manera de expresar lo que estaba viviendo y que era un medio para cerrar ese capítulo.

Dos años después, Justin lanzó el disco Justice, del que se desprenden éxitos como “Ghost”, canción que de inmediato los fans asumieron que estaba dedicada a Selena por lo que describe la letra, con fragmentos como: “Si no puedo estar cerca de ti, me conformaré con tu fantasma” y del que aseguran era respuesta a otra canción que lanzó en el pasado Gomez de nombre “Ghost of you”.

La recriminación de Beyoncé a Jay Z

Beyoncé evidenció las infidelidades de su esposo Jay Z. En 2017 regresó a la escena musical con el álbum Lemonade, y en él plasmó lo que estaba viviendo, la confirmación de los engaños que sufrió por parte de su marido.

“¿Quién diablos crees que soy yo? No te casaste con una cualquiera, amiguito” o “Si vuelves a intentar hacer esto, vas a perder a tu esposa”, son solo algunas estrofas de la canción “Don’t hurt yourself” que la cantante escribió.

Con Lemonade, Beyoncé se hizo acreedora al Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea, el mismo 2017.