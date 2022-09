Shakira rompe el silencio sobre su separación: “Fue la hora más oscura de mi vida”

La colombiana Shakira rompió el silencio sobre su separación de Gerard Piqué luego de doce años de vida juntos y de procrear dos hijos. Eso sí, la barranquillera optó por no hablar sobre la nueva relación de su ex con una mujer mucho más joven.

La cantante colombiana de 45 años se sinceró sobre lo difícil que ha sido su vida, ya que su relación con la estrella del fútbol de 35 años se derrumbó de un momento para otro.

“Me he mantenido callada y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por esto, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Y entonces ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”.

La colombiana lo cuenta todo en la entrevista pero se negó, rotundamente, a mencionar a Clara Chía o el noviazgo de Piqué con la joven de 23 años.