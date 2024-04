Shakira se convirtió en tendencia mundial tras dar unas polémicas declaraciones

Shakira es tendencia mundial por la lluvia de críticas que recibió.

Shakira es tendencia a nivel mundial por las miles de críticas que le llueven en redes sociales tras dar polémicas declaraciones.

Aunque la artista ha vivido los últimos dos años llena de éxitos y recibiendo mucho amor y apoyo del público, este lunes recibió el otro lado de la moneda, porque ella fue centro de miles de críticas por unas declaraciones que dio sobre la película “Barbie”.

A muchos les molestó que pese a que la colombiana acaba de sacar un disco enfocado en el empoderamiento femenino, “Las mujeres ya no lloran”, criticara una película que hace lo mismo.

“Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era emasculante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos chicos. Quiero que ellos también se sientan poderosos (mientras) respetan a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin robar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de también proteger y proveer”, fue lo que dijo la artista a la revista Allure.

Esas declaraciones generaron miles de comentarios, la mayoría negativos.

“Después de ver lo que dijo Shakira de la película ‘Barbie’, ella usó el empoderamiento femenino de ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ solo para lucrarse”, “Si Shakira no tuviera hijos, esto no estaría sucediendo y no hubiese dicho eso de la película Barbie, es decir nuevamente es culpa de Piqué”, “Yo ignorado lo que Shakira dijo de Barbie para no cancelarla porque la amo”, fueron algunos comentarios.

La artista de momento no se ha referido a la polémica.

Shakira sacando un álbum de empoderamiento femenino pero criticando una película que hace exactamente lo mismo solo porque a sus hijos varones no les gusto pic.twitter.com/SfTIEoQegt — emmaa 11/11✨ (@EmmaDip1) April 1, 2024

Quizá es momento de aceptar que Shakira no es feminista si no una mujer con poder. Y ya, seguir la vida así. — Silvia (@silviajulianaa) April 1, 2024