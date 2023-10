Shakira se jaló un detallazo durante concierto de un reconocido artista

Shakira se robó el show en el escenario. (Nicolas Gerardin/Captura Instagram)

La cantante colombiana Shakira dejó sorprendidos a un reconocido cantante y a sus fanáticos.

Mediante su cuenta de TikTok, Shakira contó que se fue a un concierto del colombiano Carlos Vives, para sorprenderlo y cantar juntos la canción “La Bicicleta”, la cual ambos lanzaron juntos.

Shakira, en el clip del video, les confesó a sus seguidores que no había ensayado, sin embargo; se ve con mucho entusiasmo.

“No le dijimos a nadie, solo sabe el productor, voy a cantar la bicicleta con él. No he ensayado ni he podido hacer nada, trabajé toda la tarde, me vestí y me vine”, confesó.

En el video se ve que la intérprete de “Acróstico”, entra al escenario y Vives queda sorprendido. Se nota que la pasaron bastante bien porque hasta bailaron juntos; y más de un fanatico no podía creer lo que estaba pasando.

Recordemos que esta canción salió en el 2017, la cual fue compuesta por ambos cantantes y producida por Andrés Castro.