Shakira tiene enojados a sus fans en Colombia por una decisión que tomó

Shakira se ganó varios enemigos. (Instagram)

Shakira ha sido blanco de críticas, ya que tenía varios shows programados en su natal Colombia, pero decidió cancelar las fechas que tenía programadas en Medellín.

Sin entrar en mucho detalle, la macha informó de la situación. “¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho, no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía”, mencionó Shakira en un comunicado que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram.

La colombiana expresó que sus hijos estaban emocionados por conocer Medellín y ella estaba feliz de reencontrarse con su público, pues tenía muchas sorpresas preparadas.

“Lamento mucho el inconveniente. Especialmente, para quienes han viajado”, agregó.

Lo único que la artista aclaró fue que lo ocurrido no tuvo que ver con ella o sus colaboradores. “Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción. Pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos”, siguió. Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto”.

A pesar de su comunicado, los fanáticos se pusieron furiosos. “Son dos fechas las que cambian para la presentación en Medellín. Qué falta de respeto y organización. Entonces, ¿van a devolver no solo los boletos sino también los tiquetes de vuelo que las personas compraron? Qué desorganización, esto merece ir a la superintendencia de industria y comercio por publicidad engañosa, deben prever con tiempo si van a cumplir o no las fechas y no afectar a las personas. Demasiado desconcertada”, dijo una seguidora.

Según la revista People en Español, el equipo de Shakira no ha dado una explicación clara de esta cancelación, y se rumora que hubo problemas al montar el escenario; sin embargo, hay quienes aseguran que se trató de negligencia de la artista.