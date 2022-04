Shantty: La cantante de música urbana que quería ser mariachi

Shantty es muy joven pero ubicada. Cortesía.

Una joven pulseadora, talentosa y que soñaba con ser mariachi, poco a poco se abre campo en la creciente industria de la música urbana en nuestro país.

Se llama Esmeralda Jiménez, quien es como esa piedra preciosa que le da origen a su nombre, ya que llama la atención por donde pasa, solo que no la conocen por su nombre, sino por Shantty.

DJ Kendo, Shantty y Deeikel sacaron su pieza Sin Censura. Cortesía.

Ella estrenó el pasado viernes la pieza “Sin Censura”, la cual interpreta al lado de los artistas DJ Kendo y Deeikel, quienes también la están pellejeando en el género. Es un tema bastante fresco y sensual.

La joven vivió varios años en barrio Córdoba, en San José, así como en Grecia de donde es su familia y actualmente reside en Heredia. Ella asegura que desde pequeña tuvo que aprender a valorar las cosas y por eso, ahora que le va bien no piensa aflojar con su carrera.

–¿Cómo comenzó en la música?

Escribo canciones desde los siete años, amo la música desde que tengo uso de razón, pero me lancé hasta el año pasado. Llevo unos seis meses y gracias a Dios conocí a varios artistas urbanos y nos ha ido bastante bien. Es algo que siempre quise y tuve que luchar mucho para que se diera porque me tocó desde vender galletas con mis hermanas por el barrio, así como gelatinas y paletas en los semáforos. No nos olvidamos de eso porque gracias a Dios por mucho tiempo comimos de eso y ahora estamos mejor, aunque es rico cuando a uno las cosas le cuestan más, porque después se valora más todo.

–¿Por qué Shantty?

Es como mi alter ego que me da fuerza para sacar lo que sé que Esmeralda tenía, pero que es muy tímida, mientras que Shantty es esa personalidad de fuerza y empoderamiento que necesito.

Me gusta que las mujeres se sientan identificadas con lo que canto, yo soy de las poquitas que está haciendo música de este género, alrededor de muchos hombres y creo que lo femenino siempre trae frescura y eso me encanta.

Ahora las mujeres podemos decir libremente lo que pensamos y para mí eso es precioso y es parte de lo que quiero transmitir, me encanta porque todos los días me escriben niñas que se sienten identificadas con mi música, ya tengo otras cuatro canciones y en las plataformas he ido creciendo y eso me ayuda muchísimo, en poco tiempo me han recibido superbién.

Shantty ya va haciéndose de su propio público. Cortesía.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido del medio?

Todos los días me sorprendo porque he visto cómo muchos amigos van creciendo, es una locura cómo la gente los ve o los sigue en los conciertos, yo todavía no estoy en esa etapa, pero hacia eso me direcciono porque ya me piden fotos y me reconocen, para mí es sorprendente que lo que un día escribí en mi cuarto, llegue a más personas.

–¿Siempre lo quiso así?

Sí, es loco porque desde pequeñita yo le decía a mi mamá que quería ser mariachi y aunque ahora canto música un poco diferente, igual podría cantar corridos o música de banda porque me encanta, el sueño sigue ahí, también me gustan otros géneros, yo creo que soy una artista versátil. Para mí, Dios no se equivoca con los sueños que pone en nuestros corazones.

–Háblenos de Sin Censura...

Es una canción que DJ Kendo tenía, él además de ser DJ es muy buen productor, trabaja en el sello Ocean Music, en donde también trabaja Barbus que fue el que escribió la base de la pieza, luego nos incluyeron a Deeikel y a mí. Es un tema que me enamoró desde que la escuché, adapté la letra a lo que realmente piensa una mujer y ahí poco a poco se fue perfeccionando.

–¿Cree que la base del éxito del movimiento urbano es la unión que hay entre todos ustedes?

Completamente, siento que el hecho de que usted se rodee de las personas correctas, ayuda mucho al crecimiento, sino se está en el lugar que se debe estar se pueden apagar los sueños. Nos estamos esforzando muchísimo para que así sea.