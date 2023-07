Sharon Segura asegura que disfrutó la misa de despedida de su papá, ¿por qué?

Sharon Segura tiene muy presente todo lo que aprendió de su papito. Instagram. (Tomada de Facebook)

La modelo Sharon Segura sigue en su proceso de luto, tras la muerte de su padre, don Carlos Segura.

A pesar del dolor que le causó la pérdida del señor, la guapa ha tratado de verle el lado bueno a las cosas y recordar todo lo positivo que le dejó su progenitor.

Sharon llamó la atención con una declaración que hizo sobre la misa, que fue la semana pasada.

“Esto es lo más extraño que he dicho, pero la misa del funeral de papi la disfruté mucho, disfruté cómo el padre la dio, que además era primo de la familia, cómo nosotros estuvimos juntos. Y luego, cuando me tocó dar unas palabras que solo Dios y papi me pudieron dar la fortaleza para poder decirlas; ver esa iglesia como estaba me hace ver que lo que sembramos en vida, cosechamos”.

Sharon Segura no olvida a su amado padre

Sharon agradeció a la empresa donde trabajaba el papá, ya que suspendieron las labores y viajaron varios buses desde Poás hasta San Rafael de Alajuela para despedirse de don Carlos.

“Sabemos que la misión, el propósito de vida que tenía en esta tierra era tan importante, que incluso su enfermedad fue instrumento para tocar corazones, vidas, almas y cabezas, algún día voy a contarles todo lo que mi papá hizo en vida”, comentó.