Sharon Segura hará venta de garaje para ofrecer su ropa usada

Sharon Segura es la imagen de varias tiendas y marcas por lo que ropa es lo que más le sobra. Instagram

La modelo Sharon Segura aprovechó este lunes para sacar de sus armarios toda la ropa que ya no usa, no le queda o no le gusta.

Ella ideó hacer una venta de garaje el próximo sábado para sacarle algo de provecho a todas aquellas prendas que decidió sacar de su ropero.

En sus historias de Instagram publicó que sacó vestidos, pantalones, blusas, abrigos, enaguas y otras prendas para ofrecerlas a las seguidoras que quieran comprarlas a muy buen precio.

Hasta vestidos de baño que dijo usó solo una vez tendrá a la venta.

El vacilón es que muchas de esas prendas ni le costaron un cinco porque han sido parte de canjes por ser imagen de alguna tienda o marca.