Sharon Segura: “Les voy a contar una cosa que odio de ser mujer”

Sharon Segura habló en Instagram sobre el tema de ser mujer y qué es lo que a ella le molesta. (Tomada de Instagram)

La modelo y expresentadora de televisión Sharon Segura sorprendió al revelar que hay una cosa que odia de ser mujer.

Segura tocó el tema en sus redes sociales y usando ejemplos de situaciones personales intentó explicar ese sentimiento.

Mientras conducía su vehículo, la exparticipante de Dancing with the Stars habló del asunto, pues precisamente su rollo con ser mujer está relacionado con el volante.

“Les voy a contar una cosa que odio de ser mujer y, por ende, esa misma cosa trae algo que amo de ser mujer, y es que yo odio que los hombres supongan que, por ser mujer, no sé manejar, no tengo suficientes habilidades, no soy suficientemente arriesgada, no voy a poder meter los carros en ciertos lugares o sacarlos de ciertos parqueos o bla bla bla…”, afirmó Sharon algo malhumorada.

Pero como el sentimiento tiene el contraste de amor-odio, la guapa exlocutora de una vez salió al paso y enfatizó qué de ese dilema es lo que le genera placer y satisfacción como mujer.

La reveladora confesión de Sharon Segura

“Y amo, pero no les puedo explicar lo que yo disfruto, amo poder callarlos (a los hombres) y que digan: ‘¡Ah, sí podía!’, o que me diga que lo eche para atrás (el carro) para que no me cueste tanto y yo (hace un gesto con su cara). Pero es que uno sabe que están hablando de forma condescendiente. Lo odio, pero amo, amo y lo disfruto tanto cuando me ven y me dicen: ‘¡Ah mirá!’”, finalizó ella su comentario.

Por la forma en que lo dijo, al parecer Sharon había sido víctima recientemente de comentarios o consideraciones de ese tipo, lo que la motivó a llevar su frustración a sus historias de Instagram.

Ahora nos damos cuenta que en temas del volante, Sharon Segura es una “rápida y furiosa”.