Sharon Segura quedó bravísima por una pregunta que le hicieron

Sharon Segura se llevó el colerón un día después de disfrutar a más no poder el concierto de Karol G.

La gente aprovecha cuando los famositicos dejan la cajita de preguntas en Instagram para curiosear con cuanta cosa pueda.

Así se lo hicieron sus seguidores este lunes a Sharon Segura, lo que pasa es que hubo una pregunta que generó la discordia y dejó a la modelo bravísima.

LEA MÁS: Sharon Segura se emociona al contar que cumplió un sueño

Sharon no respondió al tema, pero tampoco se quedó callada porque aprovechó la duda de su seguidor para decir que hay cosas que no se preguntan, entre esas la de para cuándo hijos.

Precisamente el asunto de la maternidad fue el que caldeó los ánimos de Sharon, quien considera que cuestionar sobre eso es algo fuera de lugar.

“Claramente, quiero ser mamá, es uno de los sueños más grandes, pero ustedes no saben el proceso que están viviendo las personas, o si nosotros (ella y Daniel Mora, su esposo) estamos intentando tener hijos hace tres, dos o un año y no lo hemos logrado. Ustedes no saben si estamos en un proceso de fertilización o proceso hormonal para quedar embarazados, ustedes no saben el proceso que están llevando cada una de las familias y parejas”, expresó Segura.

La pregunta que enojó a Sharon Segura

LEA MÁS: Sharon Segura envía emotivo mensaje al cielo para su papá que conmueve a cualquiera

La expresentadora de televisión no descartó que alguno de los ejemplos que dio sea de algún proceso que están viviendo en este momento, pero tampoco se detuvo a dar detalles.

“Les pido de corazón que no les pregunten a las parejas o a las mujeres para cuándo hijos. No lo hagan. Si ellos quieren contar al respecto lo contarán, pero en este momento me parece una pregunta muy fuera de lugar”, sentenció.