Sharon Segura se llevó una gran alegría a casi ocho días de darle el último adiós a su papito

Sharon Segura reapareció este jueves en redes sociales para contarle a sus miles de seguidores una alegría que vive a pesar de tanto dolor que todavía hay en su corazoncito por la muerte de su papá, Carlos Segura.

La expresentadora de televisión publicó en sus redes sociales que durante el miércoles por la noche su papá la visitó en un sueño que tuvo y que le habló. Ese encuentro con don Carlos, su progenitor, la tiene muy feliz.

“Ya pasó una semana, rápida o lenta, ya pasó, y hoy (este jueves) desperté con el mensaje más lindo del mundo: papi me conversó en un sueño”, afirmó la guapa exparticipante de Dancing with the Stars.

A pesar de que escuchar a su papito en el sueño la llenó de alegría, la periodista acepta que aún no está lista para volver de lleno a las redes sociales y retomar su rutina en sus distintos perfiles, que son una importante fuente de ingresos económicos para ella.

“Aún no sé cómo volver por acá (Instagram). Tengo tanto que contarles, pero al mismo tiempo no sé cómo hacerlo. Vamos paso a paso”, agregó Segura en la publicación que hizo en sus historias de Instagram con una foto de sus dos perritos.

El comportamiento de Sharon tras el fallecimiento de su papá por una infección en el pecho fue algo cuestionado, ya que un día después del último adiós a su progenitor, ella realizó la venta de garaje de su ropa que tenía planeada en alianza con una tienda.

Segura explicó que no iba a cancelar la actividad porque su papá la admiraba bastante por lo trabajadora y pulseadora que es, y que entonces él, desde el cielo, iba a estar feliz de verla seguir trabajando fuerte.