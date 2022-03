Sharon Segura tuvo la boda que siempre soñó

La modelo Sharon Segura por fin tuvo la boda de ensueño que tanto añoraba.

La guapa dio el “Sí, acepto”, este sábado en una finca en Quebradilla de Cartago, cuando unió su vida para siempre con el cantante Daniel Mora, mejor conocido como Daniem.

Según videos que compartió Sharon en sus redes sociales, la actividad estuvo hermosa, la ceremonia se realizó en horas de la tarde y en la noche fue el bailongo donde ambos se dieron gusto gastando suelo junto con los invitados.

A la boda acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja, entre ellas varias caras conocidas como Natalia Rodríguez, Karina Campos, el cantante Steven Sibaja y Keyla Sánchez y su expareja Carlos Hernández, quienes pareciera que se llevan muy bien, pues en las imágenes se les ve muy cercanos, incluso abrazándose, algo que está dando de qué hablar en redes sociales.

Ya avanzada la fiesta, Daniem se subió al escenario y dio su primer concierto como hombre casado, por supuesto dedicándole todas las canciones a su amor.

Sharon Segura y Daniem tuvieron la boda que soñaron.

Recordemos que Sharon en una entrevista con La Teja hace unas semanas, confesó que su sueño siempre fue casarse y tener hijos y eso se lo dijo desde el día uno a Daniel.

“Yo a Daniel se lo advertí desde el día uno, porque le dije que me quería casar y tener hijos. Él me respondió que él no, entonces le respondí que qué pena, pero yo no quería perder años de años en algo que fuera un juego, no era que ya nos íbamos a casar, pero por lo menos sabía de mis sueños y anhelos”, dijo.

Este sábado cumplió ese anhelo de la mejor manera, ya que la actividad no pudo estar más bonita.

Esperamos que esa felicidad les dure por toda la vida, pues hacen una muy linda pareja.