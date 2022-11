Sharon Segura vivió una muy mala experiencia en el aeropuerto

Sharon Segura y Daniel Mora estarán varios días por Las Vegas. Instagram

La modelo Sharon Segura y su esposo, el cantante Daniem, iban a salir de viaje fuera del país este martes, pero al final se quedaron con las ganas y tuvieron que devolverse para la casa.

La pareja iba para Estados Unidos y su vuelo salía después del mediodía, pero tuvieron problemas con la aerolínea y terminaron perdiendo el vuelo. Según contó, les cambiaron las horas de vuelo a última hora y en tres ocasiones.

La curvilínea contó que ha sido su viaje “menos placentero de la vida” porque no solo eso le pasó mientras estaba en el aeropuerto Juan Santamaría, sino que desde que llegaron le pasaron ciertas cosas que la pusieron de malas.

“Número uno, ando un celular muy viejo porque vendí mi celular antes de comprar el nuevo y en Estados no hay del que yo quiero, y en ningún lado hay, así que no se cuánto tiempo más voy a andar con este celular más viejo que el que tenía. Y número dos, dejé mi almohadita en la casa o en algún lado porque no la encuentro y número tres, olvidé mi billetera en la casa”, contó.

Video: Sharon Segura es la primera mujer en despreciar a Henry Cavill

Sharon hizo un en vivo en su Instagram antes de irse este miércoles para quejarse además de la mala actitud de la encargada de la aerolínea, porque según dijo, se le notaba la cara de felicidad al ver que ellos habían perdido el vuelo.

Lo bueno es que al final el cambio le sirvió a la modelo de poder, ya con más tranquilidad, meter su billetera y almohada en su maleta.