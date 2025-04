Sharon Segura y su esposo tuvieron que deshacerse de uno de sus “hijos” por “paz mental”

La influencer y modelo Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, más conocido como Daniem. (reedes Sharon Segura /Instagram)

La modelo e influencer Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, mejor conocido en redes como Daniem, se deshicieron de uno de sus “hijos” por su “paz mental”.

La pareja contó en sus redes que debieron tomar una importante decisión de cara a que próximamente nacerá Oliver, su primer hijo de verdad, y porque las prioridades de ambos han ido cambiando.

Sharon anunció que debió poner fin a uno de sus negocios, y no porque le fuera mal, sino porque ya estaba siendo demasiado desgastante para ella, más ahora con su embarazo y la construcción de su casa.

Sharon Segura tuvo que tomar una decisión que le dolió mucho

Con lágrimas contó que tuvo que cerrar su tienda Capricornio Colectivo, que tenía en Terrazas de Lindora, y ahora está vendiendo todo el menaje.

“Lastimosa o dichosamente no todos los negocios que uno hace se vuelven exitosos, he tenido y hemos tenido, por separado y en conjunto, muchos negocios durante 17 años de nuestra vida y hay algunos a los que hay que dejar ir. Son como hijos, y a pesar de que tal vez del todo no nos ha ido mal creo que cuando la paz mental se ve un poquito comprometida hay que tomar decisiones”, dijo ella.

La tienda la abrió hace un año y, según mencionó, puede que más adelante la vuelta a abrir, pero en otro lugar, pero, por el momento quiere enfocar sus esfuerzos en sus otros proyectos así como en la pronta llegada de su bebé.

“Aunque nos dolió muchísimo, era necesario”, dijo muy conmovida al mostrar el local vacío.

Ellos tienen además un restaurante en Lindora y también un salón de belleza.