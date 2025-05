Sheiris Montero, esposa de Greivin Morgan, duró 5 horas en su labor de parto y mostró fotos

Sheiris Montero y su esposo Greivin Morgan recibieron en sus brazos a su hija Sahel el 13 de mayo de 2025. (redes /Instagram)

Sheiris Montero, esposa del modelo Greivin Morgan, contó que su labor de parto duró 5 horas y que hasta compartió unas nuevas fotos de su hija Sahel, quien nació el pasado 13 de mayo.

La influencer compartió en su cuenta de Instagram parte de su historia como mamá primeriza y cómo vivieron el nacimiento de su bebé luego de decidir tenerla de forma natural y sin ayuda de ningún método de anestesia.

“Después de una labor de parto de 5 horas en total hasta llegar a 10 cm de dilatación, sin epidural, sin vías en ningún momento y por medio de parto vaginal. Un parto 100% respetado y humanizado”.

“Dios tuvo cuidado de cada detalle, se sintió su amor y respaldo cada segundo, y me permitió vivir un parto maravilloso por el que oré desde el primer momento. El versículo que me acompañó cada segundo fue: ‘Todo lo puedo en Cristo que me fortalece’”, explicó junto a las fotos que le tomaron en el momento que estaba en labor.

Greivin Morgan acompañó a su esposa en su labor de parto en todo momento. (redes /Instagram)

Su bebé nació en un hospital privado, por lo cual tuvo la oportunidad de que no solo la acompañara Greivin en todo momento, sino además su mamá, quien fue un apoyo importante para ella.

“Y gracias a ustedes (seguidores), amigos y familia que con sus oraciones me dieron fortaleza a la distancia”, escribió.

Sheiris Montero contó que no necesitó de ninguna anestesia para dar a luz a su hija. (redes /Instagram)

La mamá de la actriz e influencer estuvo con ella dándole apoyo. (redes /Instagram)

Mientras ella sufría su esposo Greivin Morgan no dejaba el humor de lado, como es tíṕico en él. (redes /Instagram)

Ella, a diferencia de muchas famositicas, decidió dar a luz sin que le hicieran cesárea y aguantar las contracciones, por lo cual su recuperación después del parto va muy bien.

“Estas fotos me transportaron al mejor día de mi vida, en el que nací como mamá y me hicieron sentir todo de nuevo y las ganas simplemente de agradecer por la experiencia tan poderosa y transformadora que vivimos”, concluyó la nueva mamita.