Sherlyn enciende las redes con comentario sobre Shakira: “Corazón roto, pero cartera llena”

El reciente estreno de la canción de Shakira ha generado todo tipo de reacciones y el comentario que hizo la actriz mexicana Sherlyn se convirtió en uno de los más virales.

La exparticipante de novelas como “Agujetas de color de rosas” y “Clase 406″ dio su opinión sobre “Music Sessions #53″, que estrenó la colombiana junto al argentino Bizarrap y señaló que la actualidad las mujeres de la industria del entretenimiento pueden generar ingresos después de una mala experiencia con un hombre y eso es lo que está aprovechando la cantante y todo su equipo de trabajo.

“Nada más para subirnos al tren del mam*, ¿ya escucharon la canción de Shakira? La amo. Los que me pongan aquí de ‘Es una ardida’ y no sé qué, fuera, aquí somos team Shakira”, dijo en Instagram.

“¿Por qué?, bueno ahí les va. Regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno (le son infieles) y eso hasta pena nos da, decimos ‘¿Qué habré hecho mal?’, ‘¿En qué habré fallado?’, pero aquí no. Aquí es: ‘¿Me dejó? Sí, me vale madres’ y no solo eso, voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto, pero cartera llena.

“No es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y el cómo lo trascendiste, ¡me encanta!”, agregó la actriz de Televisa.

Ella además aseguró que esta canción será un “nuevo himno”, algo de lo que no se equivocó, porque ya rompió los récord de reproducción en YouTube.

También recordó que otras reguetoneras o cantante pop han dejado plasmadas sus experiencias personales en virales canciones, como la Bichota o Gatita, por sus polémicas rimas e indirectas.

Muchos han criticado a la actriz por pensar solo en el dinero que se está ganando Shakira por el tema y no en lo que puede sentir sus hijos al escuchar la tiradera entre sus padres.