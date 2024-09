Sheynnis Palacios confiesa que algo que hay en Costa Rica le emociona más que en cualquier lugar

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, vuelve a Costa Rica la próxima semana. (Instagram)

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, confesó este miércoles qué es lo que más le emociona de regresar a Costa Rica la próxima semana, como parte de las invitadas especiales a la coronación de la miss Universo Costa Rica 2024.

La modelo nicaragüense estará en el país este lunes 9 y martes 10 de setiembre y a pocos días de esa visita ella le reveló a La Teja las razones de su gran felicidad por volver a esta tierra, que visitó en febrero tras el cambio de organización del certamen nacional.

Palacios mencionó que, a pesar de que ha recorrido todo el mundo en su año de reinado, estar en Latinoamérica y, en especial, Centroamérica, es muy importante para ella porque la acerca a la tierra que la vio nacer y que no ha podido visitar por temas políticos.

“He tenido un tour por América, Asia, Europa y África, y, nuevamente, volver a casa y estar en territorio latinoamericano y estar tan cerca de mi hermosa Nicaragua, de mi hermoso país, es especial. Lo más hermoso es que en este viaje siempre me encuentro a un nicaragüense, a un hermano de mi hermosa Patria, que me abraza y me hace sentir muy cerca de ella y no será la excepción en Costa Rica”, afirmó la reina universal.

Luego enumeró todas las cosas que espera comer en estos días que estará por territorio costarricense.

“Me llenaré de gallo pinto, de frijoles, de tortillas, queso, cuajada y del amor de cada uno de los nicaragüenses que residen en Costa Rica”, agregó.

También, la actual miss Universo habló de lo ilusionada que está por conocer quién será la costarricense que representará a Costa Rica en el Miss Universo, una elección que se dará este martes 10 de setiembre, a partir de las 8 de la noche, por el canal ¡Opa! (38).

Sheynnis Palacios fue recibida en febrero pasado por decenas de nicaragüenses que viven en Costa Rica en el Aeropuerto Juan Santamaría, en la primera visita que hizo al país como miss Universo 2023. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“De igual manera (le ilusiona) poder celebrar a la nueva miss Universo Costa Rica que llegaremos allá a conocerla y promocionar lo hermoso que tiene Costa Rica para ofrecerle al mundo entero”, refirió.

Palacios dio esas declaraciones tras responderle a este medio una pregunta relacionada con lo que significaba visitar Costa Rica por segunda vez en este año de reinado, tras la imposibilidad de ir a Nicaragua.

Sheynnis estuvo este miércoles en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio Postal de Ciudad de México, donde se oficializó el Miss Universo 2016 en el país azteca el sábado 16 de noviembre, y ahí respondió algunas preguntas a la prensa.

La organización confirmó que este año, por primera vez en la historia, en el Miss Universo participarán candidatas de 130 países. Debido a eso, el formato del concurso para elegir a la nueva reina universal será de un primer corte con 30 semifinalistas, un segundo de 12 semifinalistas y un último de cinco; de dónde se elegirá a la ganadora.

