Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, se enfrentó a difícil entrevista y dejó a todos con la boca abierta

Sheynnis Palacios es la actual miss Universo 2023 y entregará la corona el 16 de noviembre próximo. (Instagram)

Sheynnis Palacios está quemando sus últimos cartuchos como miss Universo 2023 y esta semana se enfrentó a una de las entrevistas más difíciles que ha concedido como reina de belleza, dejando a todo el mundo con la boca abierta.

Los entrevistadores quisieron “arrinconar” a la nicaragüense con preguntas muy incómodas y hasta malintencionadas, pero nada intimidó a la reina universal, quien más bien los dejó con la boca abierta.

En redes sociales circulan los extractos más tensos de la conversación e incluso ella compartió en su Instagram un pedacito de la entrevista, que terminó con una gran felicitación para la centroamericana.

A Sheynnis le preguntaron sobre las diferencias que hay entre ella y el supuesto personaje que, supuso uno de los entrevistadores, se creó con la corona, y ella no evadió responder frontalmente a eso.

“Ninguna. El título y la corona no me hacen ser diferente a los demás, no me hacen optar por una personalidad diferente, al contrario, el que te mantengás como sos es lo más hermoso que existe”, respondió Palacios, de 24 años.

Luego, le cuestionaron si en el mundo hay mujeres feas, ella contestó que “no” y otro de los entrevistadores la quiso poner en apuros preguntándole que por qué entonces el tema de la belleza tiene que importar.

“La belleza es subjetiva. Puedo decir que hay mujeres que están en la construcción de su total inteligencia emocional. Si tengo ese amor propio y tengo esa autoestima muy bien equilibrada y digo que soy hermosa, aún con mis cicatrices, aún con mis estrías, yo soy bella y me acepto como estoy y como soy, no me va a importar que para tus ojos sea fea, lo que importa es como yo me sienta”, dijo.

El tercer entrevistador no pasó por alto esa respuesta y en un tono algo malvado, le cuestionó a la miss Universo que, si pensaba así, por qué hay concursos que califican la belleza.

“Es que te están calificando para un trabajo. Ser una reina de belleza no solo es la corona, el título… es una responsabilidad de convertirse en una embajadora global, es un trabajo de 24 horas y 7 días de la semana, en donde más allá de verte linda, usar tacones y vestido, es hablar, ser influenciadora, modelo a seguir. Es un trabajo que requiere de una fuerza mental muy grande, una inteligencia emocional muy equilibrada y, sobre todo, te convertís en un atleta de tiempo completo. Entonces te califica el jefe para que puedas optar por tu trabajo que tienes hoy en día”, afirmó.

Sheynnis Palacios se enfrenta a su entrevista más difícil

Tras las respuesta de la miss, a una de las entrevistadoras no le quedó de otra que reconocer que Sheynnis es una reina de belleza que se salió del canasto.

“Yo estoy en shock, se lo digo en serio. Es la primera vez que yo me enfrento a la humanización de la belleza, y lo digo en serio, de certámenes, casos y coberturas de Miss Universo, es la primera vez que la belleza tiene emociones, sentimientos, humanismo y un objetivo de vida. Primera vez que no son muñequitas de aparador. ¡Estoy en shock!”, reconoció la locutora.

