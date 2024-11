¿Sheynnis Palacios podrá regresar a Nicaragua después del Miss Universo?

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, acabará su reinado este sábado 16 de noviembre. (Instagram)

Sheynnis Palacios está a pocos días de ceder su lugar de reina, pues este sábado 16 de noviembre se coronará a la nueva Miss Universo, pero muchos de sus seguidores se preguntan si ella podrá regresar a su natal Nicaragua, tras terminar su reinado.

Desde que la coronaron Miss Universo 2023, hace casi un año, la modelo nicaragüense no ha ido ni de visita a su país.

Cabe recordar que cuando Shaynnis ganó muchos de sus paisanos se tiraron a la calle a celebrar, pero la fiesta se apagó debido a las medidas del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien decidió castigar a todos los ciudadanos que la apoyaran públicamente.

Según el mandatario, la Miss Universo se había convertido en un “símbolo de resistencia” para la población nicaragüense, por lo que decidieron catalogarla como parte de una “conspiración antipatriótica” para derrocar a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, según publicó el diario Prensa Libre.

Después de eso, el gobierno nicaragüense mandó a encarcelar a los familiares de la directora del concurso Miss Nicaragua, Karen Celebertti, porque ella fue la que eligió a Sheynnis para que fuera al concurso internacional y eso habría dejado “en mal al presidente”.

Los más cerca que ha estado Sheynnis Palacios de Nicaragua fue cuando visitó por primera vez Costa Rica en febrero. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Las acusaciones en su contra se basaron, además, en que Celebertti habría participado en protestas contra el gobierno de Ortega en el 2018.

Ante esta situación, Sheynnis tomó la decisión de no viajar a Nicaragua por temor a algún tipo de represión en su contra, por lo que actualmente vive en Nueva York, mientras termina su reinado.

A pesar de todo, ella dijo en agosto no estar exiliada de Nicaragua y que: “mi país no me ha cerrado las puertas, ni me ha enviado algún tipo de documentación o información en donde me digan que no soy recibida”.

Sin embargo, podría no ser bien recibida en Nicaragua, si decide regresar en algún momento, ya que su presidente no quedó muy feliz con su coronación.