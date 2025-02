Shirley Álvarez nos habla de su nueva vida alejada de la tele y en preparativos de boda

Shirley Álvarez, de 45 años, disfruta de una gran etapa de su vida alejada de las cámaras de televisión pero con muchísimo trabajo. Fotografía: Cortesía Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Shirley Álvarez disfruta de un nuevo tiempo de su vida alejada de las cámaras de televisión, en un nuevo trabajo, más enamorada que nunca y en medio de preparativos para su boda con el chef Daniel Vargas.

La querida presentadora dejó de salir en tele en el 2022 cuando, sin pensarlo, por última vez presentó Dancing with the Stars, el reality de baile que tras siete temporadas en canal 7 fue reemplazado el año pasado por Mira quién baila.

Desde entonces, la guapa dejó de aparecer en la pantalla chica del país, aunque sigue muy activa en redes sociales y en algunos proyectos que le dan un respiro luego de tantos años de estar frente a las cámaras.

Álvarez, de 45 años, conversó con La Teja esta semana y entre las cosas que nos habló estuvieron sus nuevos proyectos (uno es junto a su prometido Daniel), el tiempo que lleva fuera de la pantalla y su compromiso que, por primera vez, confirmó públicamente.

Hace mucho no la vemos en tele, ¿en qué anda Shirley en estos tiempos?

Estoy muy metida en los proyectos de decoración que era algo que estaba estudiando hacía un par de años y que ya pude materializar. Era algo que me había gustado siempre, pero me costó mucho decidirme estudiar porque uno piensa en el tiempo y todo lo que hay que invertir; pero al final me decidí, lo hice y me encantó. Tenía miedo que no me gustara tanto como pensaba pero sí me gustó.

¿Cómo le entró ese gusanito por la decoración?

Siempre me ha gustado. Hace varios años había sacado unos cursos, después vino la pandemia y lo puse en pausa, pero después lo retomé. Fui a España a hacer una especialización hace como dos años y el año pasado ya pude terminar. Me costó porque hay que invertir mucho tiempo, pero me gustó mucho.

Shirley Álvarez terminó sus estudios de decoración el año pasado y desde entonces viene trabajando en proyectos de remodelaciones de casas y espacios. Fotografía: Cortesía Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

¿En qué consiste su nuevo trabajo?

Por el momento lo que más he hecho son remodelaciones (de casas o espacios) que me gustan mucho porque es ver el antes y el después y eso me encanta. También trabajo con marcas que tienen que ver con temas de casa, hacemos colaboraciones. Es un proyecto que me tiene muy entretenida. El otro proyecto en el que estoy es el tema de los viajes con Dani (su pareja, Daniel Vargas) que también tenemos ahí desde el año pasado, que es de estar llevando grupos a diferentes lugares.

¿Trabajan juntos?

Sí, somos socios. Él empezó ese proyecto con Nepal hace como dos años. Llevó un grupo a Nepal vio que le gustó y que la gente se apuntaba y un día lo conversamos y me dijo que por qué no lo hacíamos juntos y le dimos. El año pasado llevamos un grupo juntos a Tanzania y ahora estamos armando el otro de Tanzania que viene en agosto, el de Nepal en octubre y para el otro año ya estamos armando más destinos. Entonces al final es algo que nos encanta y pudimos juntarnos en esto. Se llama The Art of Living.

¿Y cómo les va siendo socios?

Trabajamos juntos y es gracioso porque antes de este proyecto yo le decía (a Daniel) que no me iba a asociar con él porque después pasaba algo, pero no, nos ha ido muy bien porque él tiene mucha paciencia, y eso es algo muy bueno porque yo soy la intensa, la impaciente y la que quiere hacer todo ya. Nos hemos acoplado superbién y nos reunimos una vez a la semana para cosas meramente del proyecto. Vemos si hay cosas que a él no le parecen y a mí sí o al revés, pero como nos llevamos tan bien ahí le encontramos siempre la salida.

Shirley Álvarez presentó las siete temporadas de Dancing with the Stars al lado de Randall Vargas. Fotografía: Gabriela Tellez, archivo LT.

¿Cómo vive esa nueva etapa fuera de la tele?

La tele es algo que me encanta y siempre me ha gustado y eso a uno no se le quita, lo que pasa es que en este momento no hay ningún proyecto. Yo siempre he trabajado con canal 7, pero en este momento no hay nada en la mira. Pero, si eventualmente sale algo bonito, que me guste y en lo que pueda sumar, pues obviamente yo encantada porque la tele siempre me va a gustar; por ahora estoy disfrutando y dedicándole tiempo a esos otros proyectos.

Y si le ofrecen algo en otro canal, ¿aceptaría o se mantendría “fiel” a canal 7?

No creo que sea un tema de fidelidad, sino de oportunidad. Si el proyecto es bueno y vale la pena (lo valoraría), lo que pasa es que yo nunca he trabajado con otras televisoras, mi única experiencia ha sido con canal 7 y ha sido maravillosa. No puedo decir nada malo de Teletica porque todo lo que he hecho ahí me gusta y me ha dado muchísimo crecimiento.

¿Esperaba que la llamaran para presentar Mira quién baila, por sus años con los micrófonos de Dancing with the Stars?

No porque a nosotros sí nos hablaron y nos informaron que el proyecto venía diferente, que era un cambio de formato y que cambiaban presentadores, entonces sí sabíamos. Igual, fueron siete años (presentando DWTS) y todo tiene como su ciclo, fueron muchísimos años de Dancing y uno sabía que eso (cambio de formato) podía pasar porque era bastante tiempo y ya necesitaban un cambio.

¿Extraña la tele?

Extrañar no, pero es algo que en el momento que esté lo disfruto muchísimo pero cuando no está tengo otras cosas aparte de eso.

Shirley Álvarez también se asoció con su prometido Daniel Vargas en un proyecto de viajes que llevan a las personas a destinos como Tanzania o Nepal. Fotografía: Instagram de Shirley Álvarez.

Y con Daniel, ¿cómo van las cosas?

Superbién, ya vamos a cumplir 3 años. El tiempo es así, pasa muy rápido.

Se comprometieron el año pasado, ¿se lo esperaba?

¿Cuál compromiso? (ríe). Sí, (nos comprometimos), pero ese tema dejémoslo ahí.

¿Cuándo se casan?

La relación está superbién, sí estamos pensando en casarnos muy pronto o pronto, no sé, pero ahí estamos en conversaciones.