Shirley Álvarez vive una etapa con su hija a la que ninguna mamá quiere llegar

Shirley Álvarez le celebró los 19 años de vida a Jimena en diciembre pasado. (Instagram)

El tiempo no perdona y de eso puede dar fe Shirley Álvarez quien aceptó que ya vive una etapa con su hija, Jimena Cuadra, a la que ninguna mamá nunca habría querido llegar.

Así se lo confesó a La Teja la radiante presentadora de televisión, luego de ver una vieja foto que inmortalizó sus primeros años como mamita y otra similar, pero de 16 años después.

En la imagen más viejita, Shirley estaba en sus veintes y junto a su hijita de tres años en ese momento del 2007, protagonizó una tierna sesión de fotos que casi fue de despedida para cuando ella se fue a México a competir en Bailando por el mundo.

“¡Voy a llorar! Eso fue en una sesión de fotos que hicimos justo después del primer Bailando por un sueño (2007). Jime iba a cumplir tres años y yo me iba para México a participar en Bailando por el mundo. Ahora Jime tiene 19 años, está en la universidad y maneja su propia agenda”, dijo Shirley con mucha nostalgia.

Shirley Álvarez en sus primeros tres años como mamita de Jimena Cuadra, su única hija.

Pero su mayor revelación en la etapa que vive con su guapísima hija vino después.

“Esa foto me da mucha ternura porque todo el mundo se lo dice a uno que, en un abrir y un cerrar de ojos, los hijos están enormes y ya hacen su vida; y yo hace nada la tenía así (una chiquita), pero sí da mucha nostalgia porque uno no quiere que los hijos se vayan de uno, sino estar siempre pegado a ellos y yo, casualmente, estoy viviendo esa etapa del desapego, de que ella, obviamente, está haciendo su vida, a pesar de que vivimos juntas”, reveló.

Vivir esa etapa se le hace más rudo debido a la gran relación que tiene con su hija, a quien todavía peina y con quien comparte ahora su ropa, zapatos y accesorios porque la muchacha ya alcanzó a su guapa mamá.

“Tenemos una relación superbonita, supercercana, tenemos mucha confianza. Ahora (el martes por la tarde) se estaba alistando para un evento de la noche y llevaba mi ropa, mis zapatos, mis accesorios. Me da mucha risa porque ahora compartimos todo”, agregó.

Shirley Álvarez durante el baile de graduación de Jimena Cuadra, el año pasado. (Cortesía)

Y la presentadora de Dancing with the Stars no puede ser más feliz ya que la relación de Jime con el chef Daniel Vargas –novio de Shir desde hace dos años– es buenísima, por lo que también comparten lindos momentos en familia.

