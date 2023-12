Shirley Álvarez y Daniel Vargas le hicieron segunda a Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez

Shirley Álvarez y Daniel Vargas están viviendo una aventura más como pareja, esta vez en la Ciudad del pecado. (Instagram)

Shirley Álvarez y Daniel Vargas viven una nueva aventura juntos, al tiempo que le hacen segunda a José Miguel “Yiyo” Alfaro y Bismarck Méndez.

La presentadora de Dancing with the Stars y el guapo chef no se quedaron con las ganas de ver en vivo a U2, y este jueves viajaron a Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) para asistir a un concierto de la banda, este viernes.

Bismarck y Yiyo también viajaron a mediados de octubre a la llamada Ciudad del pecado para disfrutar del mismo show, y en el mismísimo lugar donde se emocionarán Dani y Shir: The Sphere.

Shirley Álvarez y Daniel Vargas verán a U2 en The Sphere. (Instagram)

La pareja estaba supermocionada por disfrutar de ese show y en ese lugar que, según había contado Bismarck Méndez a La Teja, es de otro mundo.

“Hay momentos en los cuales sientes que estás en otro planeta o en Matrix la película”, dijo Bismarck sobre la maravillosa The Sphere en aquel momento.

El querido Patacón nos había contado que él pagó mil dólares (unos 520 mil colones) por la entrada para el mismo concierto.

Daniel Vargas y Shirley Álvarez están en la Ciudad del pecado

Ahora será el turno de Dani y Shir de maravillarse juntos con la música de la banda irlandesa en ese impresionante sitio.

