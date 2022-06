Shirley Álvarez ya metió a su novio Daniel Vargas en la práctica del ciclismo

Shirley Álvarez y Daniel Vargas ya se dejan ver juntitos. Foto: John Durán

La presentadora de Dancing with the stars Shirley Álvarez y su novio Daniel Vargas, reconocido chef y expanelista de Conexión Fútbol, ya no ocultan su amor, por lo que ahora salen a andar juntos por todo lado.

La relación va viento en popa, por lo que la guapa conductora del 7 compartió hoy en su cuenta de Instagram que metió a su pareja en la práctica del ciclismo, deporte al que ella se sumó desde hace meses.

Aunque están juntos desde octubre del año pasado, no fue hasta hace unas semanas que su noviazgo se destapó gracias a la prensa, por lo que a ambos ya no les quedó más que aceptar que se gustan y que están juntos.

La pareja del momento ahora sale a andar en biciclieta juntos, ya no se ocultan como antes. Instagram

[ ¿Hay algo entre Shirley Álvarez y el chef Daniel Vargas? ]

De hecho, el martes anterior asistieron a la actividad que había en el Estadio Nacional por el partido de la Selección Nacional contra Nueva Zelanda donde se la pasaron bailando bien pegaditos y hasta se les vio darse más de un besillo.