Shirley Barrios dejó el modelaje y recuerda cuando fue campeona de fisicoculturismo

Shirley Barrios recordó su época como modelo y cuando le dio por meterse a un concurso fitness.

A Shirley Barrios tal vez la recuerde engalando nuestra contraportada o en algún evento promocional de La Teja, pues ella era una de nuestras modelos consentidas.

Aquellos tiempos del modelaje quedaron atrás, pues la guapa turrialbeña, pero vecina de San José, decidió dejar de ser la modelo y ser ahora ella quien contrata muchachas para modelar en eventos.

A Shir también se le recuerda porque en el 2017 se convirtió en la campeona de fisicoculturismo, en la categoría de bikini, que organizaba la Organización de Fisicoculturismo en un reconocido gimnasio de Hatillo cada año.

Shir Barrios quedó campeona de fisicoculturismo en el 2017. (Tomada de Facebook)

Precisamente, esa fue su primera y única vez en este tipo de concursos porque, según recordó, tuvo una preparación muy dura para lograr los mejores resultados.

“En ese tiempo estaba muy metida en el modelaje, cuidándome mucho físicamente, y se dio la espinita de la vida fitness y pues lo tomé como un reto, para darme cuenta si podía lograrlo y en cuestión de seis meses me propuse formarme y prepararme con el equipo del gimnasio y con Joseph Zeledón que me ayudó mucho con mi rutina, con las dietas y fue una experiencia muy bonita, pero a la vez muy cansada”, mencionó.

Según recuerda, esa fue una de las etapas más duras que tuvo como modelo, porque le tocó hacer una dieta más estricta y asistir sin falta al gimnasio para fortalecer sus músculos.

“Desde que uno se levanta hasta que se acuesta es una dieta estricta, cero carbohidratos, cero harinas, cero dulces, muchísima agua, cero alcohol de ningún tipo, y en cuanto al ejercicio hacía dos veces al día cardio y pesas eran como dos horas las que entrenaba”, contó.

Shirley Barrios tiene unas curvas espectaculares.

Al final tanto esfuerzo dio sus frutos, pero esa fue su única vez en un concurso así, pues dice haber quedado curada, ya que se requiere de mucha disciplina y fuerza de voluntad para no caer en tentaciones alimenticias.

“Los últimos días previo a la competencia son los más duros porque hay que deshidratar el cuerpo para verse más marcado uno, era mucho más rudo el asunto. Siempre he tratado de mantenerme, pero ya a ese nivel nunca más, creo que no es lo mío”, dijo.

Shir se retiró del modelaje durante la pandemia y ahora tiene su propia organización de eventos. Además, nos contó que tiene una pareja estable y que por eso ya no volvió a actividades faranduleras porque siente que su etapa como modelo ya pasó.

“Fue una época muy bonita de la cual no me arrepiento y me dejó mucho aprendizaje y a lo que ahora me dedico”, señaló.

La guapa turrialbeña contó que su novio es muy quitado con las redes sociales por eso no lo expone.

Ella, además, recién se graduó como comunicadora, el cual era un sueño que quería cumplir después de más de 15 años de estar metida en los medios.