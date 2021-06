“No hubo ninguna mentira de por medio, había pasado todos los filtros y pensé que no era tan catastrófico, pero luego me dijeron que ya no podía por no cumplir con la edad, fue como un malentendido. Para mí no es nada del otro mundo, si Miss Universo aceptó a una participante que no nació mujer, yo pensé que por unos meses de más no habría problema”, dijo la muchacha, quien contó que a diferencia de muchas ella no se desvelaba por convertirse en Miss Costa Rica, lo vio como una oportunidad más.