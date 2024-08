Si va de paseo a Colombia no haga las de Janeth García para que no se quede sin su celular

Janeth García, periodista y presentadora, será una de las competidoras de Mira quién baile de Teletica.

La periodista Janeth García anda de paseo en Medellín, Colombia, pero no todo ha sido felicidad porque le robaron su celular.

La ahora competidora de Mira quién baila, nuevo formato de Teletica, contó que fue víctima de robo en la Feria de las flores, que se realizó este domingo 11 de agosto.

Ella anda con un grupo de amigos recorriendo la ciudad paisa y fue la única afectada. Claro está, mucho tuvo que ver con lo que ella hizo para que se lo robaran.

“El día domingo acá se celebró un evento que se llama la Feria de las flores, es un desfile espectacular, lindísimo, lleno de muchísima cultura, de muchísimo color. De hecho, la pasamos bellísimo, pero por ende hay muchísima gente y demás. Yo iba haciendo una historia para enseñarles un poquito como del ambiente y demás y me lo metí en la bolsa del pantalón y luego al rato, como a la media hora, que lo iba a sacar para grabar otra cosita y enseñarles, pues resulta que ya no llevaba el celular”, relató.

La también presentadora explicó que está bien, que no le pasó nada cuando se lo robaron y que todo fue tan rápido que ni se percató en que momento se lo hurtaron.

Además, contó que intaron recuperar el teléfono por medio de su localizador, pero fue imposible.

“Yo siempre he dicho que todo es un tema de actitud, así que andamos un grupo y no me podía, como decimos literalmente, pasear en el paseo, continuamos y todo perfecto”.

Lo único que le preocupa es que ya había pactado hacer algunas publicaciones de las marcas que la contratan como influencer y no será hasta que llegue a Costa Rica, la otra semana, que pueda cumplir con ellas.

Los mismos colombianos tienen un dicho que dice: ‘no den papaya’; es decir, que no se ponga o no sea tan confiado con sus pertenencias para que no termine siendo víctima de robo como en este caso.