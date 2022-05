Sicólogo Rafael Ramos explica la importancia de mirar para adentro

Hay cosas que vienen de fuera que pueden hacerle perder la paz, pero no puede justificarse creando actitudes y conductas que lejos de crear un ambiente propicio para la búsqueda de la serenidad y de soluciones, propicien ambientes complejos y desgastantes.

1. Un reto importante en la vida es asumir la responsabilidad para resolver todo aquello que puede crear una desconexión con la vida. Es su responsabilidad identificar qué le hace bien y qué tendría que modificar para sanar.

2. Hay quienes caminan en la vida pensando en cosas que les causan dolor emocional o físico, pero solo se quejan y no asumen un proceso de ayuda personal para romper con este proceso improductivo. Cuántas veces escucha cosas cómo:

a. “Yo sé que estoy mal, pero no me da la gana”.

b. “Sé que soy una persona complicada”.

c. “Yo no me ando por las ramas, yo digo lo que se me da la gana”.

4. Todas estas expresiones son improductivas, pero ¿por qué siempre está a la defensiva o en modo conflicto?, ¿por qué le gana la ira?, ¿por qué no tiene reparo en causar dolor? Esto lo tiene que trabajar y no viene de afuera, porque es su forma de ser, de pensar, sentir e interpretar la vida.

5. Lo triste de esto son las ideas irracionales y las “auto-instrucciones” que carga y nublan su mente: “Es que yo soy así”, “Ya no tengo edad para hacer cambios”, entre otras.

6. Empiece por modificar sus pensamientos mientras hace acciones diferentes. Haga cambios, pues para cambiar solo necesita: Aceptar, comprender, asumir, modificar y dejarse ayudar.