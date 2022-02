Sicólogo Rafael Ramos: “Hay detalles que no se consiguen ni se compran”

Los regalos son lindos pero los detalles emocionales llenan el alma. Cortesía.

¿Vas a celebrar el 14 de febrero?

1. Esta es una fecha caracterizada porque se habla mucho del amor y la amistad. Hoy no quiero entrar en si es comercial o no, simplemente es un mes que nos ayuda a promover amores y relaciones sanas; por tanto, creo que merece una reflexión.

2. Hay componentes de una relación de pareja que son esenciales y uno de ellos es la expresión de afecto a través de múltiples detalles materiales. Hay otros como la comunicación constructiva, la sana escucha, la cooperación, el compromiso hacia la construcción de bienestar que no se consigue en cualquier lado.

3. El amor va más allá, hay detalles que nos permiten actualizar el afecto, que no cuestan nada y que además tienen beneficios, promueven la madurez afectiva y la estabilidad en una relación ¿a qué me refiero?

Hablo de aspectos que podrían considerarse detalles invaluables y que además dejan un efecto positivo que tiende a fortalecer nuestras relaciones. Ejemplo, una escucha sin juzgar, atenta, desconectado de lo electrónico, para conectar con lo que nuestra pareja siente.

4. ¿Ha considerado cómo el poder decir perdóname, me equivoqué, tenés razón, lo siento mucho, me comprometo puede ayudar mucho a la relación? Todas estas expresiones son puentes que construyen vías de solución, primero nos evita enfrascarnos en discusiones sin sentido, promueven la humildad, esa que nos hace crecer y nos permite caminar sin temas no resueltos.

5. Aprender a respetar acuerdos, gustos, la privacidad, el tiempo, el espacio y las relaciones de nuestra pareja es vital. Todo esto para movernos desde una visión de libertad y validación de la esencia de la otra persona.

6. El detalle de la sensibilidad, para estar anuentes a la comprensión de las necesidades emocionales de la otra persona. Cuando somos sensibles a la necesidad de un abrazo o de escucha, esto promueve encuentros, que desde el respeto, pueden propiciar un ambiente que mantiene activo el deseo por estar juntos.

7. El ambiente se nutre de tus actitudes, se pinta con un gesto y se fortalece cuando hay validación y reconocimiento.

El ambiente es creado por dos personas conscientes de su deseo de estar juntos y más allá de las emociones, todo lo que promueva hábitos y conductas que nos lleven a la conciliación fortalece de forma continua y constante la construcción de una sana relación.