“Siempre encuentro cosas de mujeres en el carro de mi pareja, mensajes extraños, situaciones complicadas y siempre tiene una explicación. Toda la vida es el mismo cuento. Recientemente volvió a pasar, pero esta vez no tenía mucho que decir porque era claro su juego, así que le dije que se acabó. Me dice que hasta ahora entiende lo que ha hecho y que es injusto que no le dé una oportunidad. Él tiene un hijo por fuera, pero dice que no es de él. Por años le he exigido que se haga la prueba de ADN, pero no quiere. El problema es que yo confío en su palabra y no sé qué hacer”.

1. Le corresponde a usted definir qué hacer. Cuando en la vida le pasan las cosas de forma recurrente, estructura su vida desde la contradicción, creando una visión de confusión y pasan los años y los hechos, pero el dolor no deja de estar presente, aunque se insiste en: “no sé qué hacer”. Usted debe buscar ayuda.

2. Frente a ese no sé qué hacer, lo recomendable es buscar terapia porque no se puede vivir la vida desde la incertidumbre, a no ser que usted elija vivirla así, lo cual sería una elección cuestionable. Cuando la realidad no le alcanza para tomar decisiones, claramente hay un tema emocional interno que debe ser resuelto y tratar a profundidad.

3. Muchos preguntan qué deben hacer, pero este es un espacio de promoción de la salud emocional y mental, así que si usted vive en una estructura de sufrimiento es momento de enfrentarlo. Si reconoce que no sabe qué hacer o cómo manejar las cosas, lo mejor es buscar ayuda.

4. Hay personas que frente a su dolor anteponen a los hijos, la economía o piensan que no le pueden hacer esto a su suegra. También piensan en la edad, la moral, la presión social, en fin, mil cosas, pero todas son justificaciones y no alcanzan para disminuir el dolor. Este es un tema de desarrollo personal que le recomiendo enfrentar, para que pueda resolver su “no sé qué hacer”.