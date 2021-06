“Soy una persona que siempre ha querido tener el control de todo, lo cual me hace ser muy exigente con los demás, incluso, conmigo misma. Tenía un noviazgo muy bonito y decidimos vivir juntos, pero decidió irse y terminar la relación porque piensa que lo arruiné. Me enojaba mucho porque no hacía las cosas como yo quería y ahora lo entiendo, pero él dice que vivir conmigo es insoportable. Le he pedido perdón muchas veces, pero no hay forma de que me de una oportunidad”.