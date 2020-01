“Siempre he sido un hombre fiel, pero de unos años siento que mi relación no funciona, mis hijos ya se fueron de la casa y mi esposa y yo no hacemos nada juntos y vivimos en una rutina. Ahora conocí a una persona con la que siento una nueva energía y aunque no ha pasado nada entre nosotros paso pensando en ella. La verdad, independientemente de la otra persona, ya no quiero estar con mi esposa”.