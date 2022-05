“Siempre me cuestiona y dice que hago las cosas mal”

“Tomé una decisión con respecto a mi novio, con el que tengo ocho meses. Él me gusta mucho, pero no puedo con sus celos, siempre me cuestiona y me dice que hago las cosas mal. Para él todo el mundo quiere algo conmigo y eso me molesta porque soy una mujer fiel. Intenté hablar con él muchas veces y en ocho meses ha sido complicación tras complicación. Se enojó porque subí una foto de una celebración de cumpleaños en el trabajo y me armó un pleito terrible, me harté y lo terminé. Ahora anda rogando y llorando, pero tomé una decisión y no me importa si está muy triste o deprimido. Le dije a su mamá que le busquen ayuda y que me dejen paz”.

1. Las estructuras de celos en cualquier esquema de relación suelen crear patrones de disfuncionalidad severos, porque se establecen múltiples reclamos sin sentido, a partir de la interpretación de una persona que de no asumir esto como un proceso de desarrollo personal para sanar, el pronóstico de recuperación es cuestionable.

2. Desde las primeras etapas de una relación una persona debe evaluar si está con alguien, que aparte de gustarle mucho, puede construir una relación estable, que le aporte serenidad y que ante cualquier diferencia se puede tener un diálogo justo y objetivo que permita un análisis prudente de cada situación, respetando la esencia y la individualidad de cada uno.

3. Si usted considera que esta situación es incompatible con su estructura o aspiraciones de estabilidad emocional y no se logra un diálogo constructivo porque desafortunadamente la persona celosa tiene datos, tiene la razón, tiene una posición y no hay forma de que reconsidere, esto se convierte en un criterio válido de análisis de viabilidad. Recuerde que no basta sentir bonito, se requiere saber si pueden construir una relación estable.

4. Una base fundamental para establecer una relación es evaluar si la oferta que hace la persona es compatible con la estabilidad emocional y si esta le suma o le resta. Tiene derecho a evaluar y tomar una decisión.