“Siempre me empiezan a hablar de sexo muy rápido cuando conozco a alguien”

“Siento que a veces no sé manejar las cosas. Llevo tiempo sola y realmente me interesaría salir con alguien, pero ahora todo es por redes sociales, porque uno ni sale debido a la pandemia. Además, cuando uno conoce a alguien muy rápido comienzan a hablar de sexo y no estoy para eso”.

1. Cuando se habla de conocer gente, se trata de un proceso muy activo y lo primero que es importante sacarse de la cabeza es la idea de que conoce a gente para conseguir pareja, porque esto le pone una connotación de muchísima ansiedad. Si al acercarme a alguien no se concreta una relación, esto ya da un sesgo perceptivo, ya que conocer es permitirse ampliar su rango social.

2. Son momentos muy difíciles en los que mucho se hace a través de la virtualización, así que un criterio importante es permitirse no hablar de afecto o de emociones desde los primeros días, sino que todo debe estar orientado a evaluar, conocer gustos, preferencias e intereses. Es muy importante ir con calma.

3. A pesar de lo limitado que está su marco social en este momento, es importante contactar a amigos, a conocidos de la escuela, del colegio, del trabajo, del barrio y hacer una reactivación de contactos, a partir de todas las relaciones que han quedado de lado a lo largo de su vida. Es importante permitirse un proceso creativo, activo y flexible, que la lleve a crear nuevas experiencias para tener una visión más amplia de su vida social.

4. No es sencillo, pero hay que revisar si está interesada en tener una pareja y si su mundo es muy pequeño a nivel social, entonces, deberá abrirse a nuevas experiencias a partir de definir gustos e intereses. Desde ahí podrá moverme con personas que comparten sus afinidades y de esta forma es muy probable que tenga experiencias a nivel interpersonal más gratificantes y con menos presión, a partir del desarrollo de un plan de vida personal.