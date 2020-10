“Soy consciente de que mis relaciones de pareja han sido complicadas, pero salirme de la relación en la que estoy actualmente no es fácil. Sería mi tercera relación fallida y he convivido con esta persona durante mucho tiempo. Siempre he dado lo mejor y he tratado de ser una buena pareja, pero es imposible estar con esta persona. Siempre termino luchando con personas de carácter difícil, celosas y agresivas. Me siento muy frustrada”.