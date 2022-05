“Siento celos de mi hermano porque es atlético, tiene buen trabajo y anda con muchachas bonitas”

“Siento muchos celos de mi hermano porque tiene un cuerpo muy atlético, un buen trabajo y siempre anda con muchachas muy bonitas. Ahora la compañía en la que trabaja lo va a mandar un año a Estados Unidos. Yo sé que él hace mucho ejercicio, es estudioso y disciplinado, pero yo no soy así y me gustaría tener lo que él tiene. Tengo muchos problemas con él porque llega a la casa y cuenta todo lo bueno que le pasa y no se da cuenta que a mí me pone triste. Mi mamá se pone del lado de su lado y me dice es que estudie, que trabaje, pero a mí me gusta tomarme todo más relajado”.

1. En la comparación siempre se cultiva la frustración y esto parece que es una norma de vida importante de asimilar. Su hermano tiene una vida así, debido a las decisiones que ha tomado, al igual que usted tiene una vida en virtud de las decisiones que usted ha tomado, compararse solo lo va a frustrar.

2. En lugar de compararse por qué no se cuestiona: ¿qué decisiones ha tomado y qué acciones está haciendo? Si no le gusta lo qué pasa con su vida, ¿qué va a hacer? Defina dónde está su realización, cuáles son sus aspiraciones, organice sus ideas, limpie su mente de todo aquello que lo estanca, planifique acciones, defina estrategias y póngase a trabajar en ellas. Mirando la vida de otros y aspirando a que le pasen cosas buenas, sentado en un sillón, no sucederá nada.

3. En una familia cada quien llega y cuenta lo que pasa en su vida, en su día a día, él está hablando de su vida y si esto le genera un eco de tristeza, entonces, le pregunto: ¿por qué los comentarios de su hermano le mueven emociones que generan contradicción? Revise sus decisiones, deje las comparaciones y defina acciones. Quizá sea conveniente que busque ayuda.

4. Tiene la posibilidad de tomar esa incomodidad como un componente de reflexión que lo debe mover a las acciones y desde ahí empezar a construir nuevos caminos y proyectos, de eso se trata la vida, de cambiar, crecer, replantear, no de compararse o minimizarse.