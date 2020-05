“He tenido muchos problemas con mi novio porque siento que cuando me escribe mensajes de texto lo hace de una forma muy fea. Por ejemplo, yo le pongo: “Buenos días mi amor, que tengas un día precioso”, y él responde: “Gracias mi vida”. A veces le pregunto: “¿cómo ha estado el día?” y él responde: “Muy bien, gracias por preguntar”. Siento que responde de forma fría y distante. Lo único que demuestra es desinterés y le he reclamado, por lo que discutimos mucho. Él dice que yo siempre veo todo mal, pero no reconoce que escribe muy feo”.