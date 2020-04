“Mi novio y yo decidimos vivir juntos después de tres años de noviazgo y durante estos dos años juntados, me ha dado vuelta muchas veces, yo lo sé todo. Le dije que ya no quiero nada más con él, le pido que se vaya del apartamento porque soy la que paga todo, él no aporta nada. Él dice que está muy arrepentido, que quiere cambiar y le di una oportunidad, pero sigue hablando con las mujeres con las que se ha acostado y me dices que le dé tiempo porque no quiere que ellas se sientan mal”.