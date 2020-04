“Necesita tener éxito no a base de insultar a su madre, ¿por qué no habla de su padre?, ¿no tendrá algo que inventar ahí?... nomás abrir la boca para decir pendejadas, yo empecé sin que mi papá me ayudara en nada, Silvia también, pues que haga lo mismo, que saque su talento adelante y ya, pero nomás abrir la boca para decir pendejadas y las pendejadas se las escucho a mucha gente. ¿O le pagan dinero? A lo mejor eso es, dinero lo que le están dando para hacer eso, no sé, realmente me preocupa poco lo que le esté pasando a esa niña”, expresó.