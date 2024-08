¿Sin entradas para el concierto de Ricky Martin? En La Teja le regalamos

Ricky Martin se presenta en Costa Rica este sábado 31 de agosto.

Si usted se come las uñas por ir al concierto de Ricky Martin y todavía no tiene boletos, no se preocupe, La Teja tiene varias entradas dobles para regalar.

El puertorriqueño se presentará el sábado 31 de agosto en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en un concierto sinfónico acompañado de una orquesta compuesta de mujeres ticas.

Aunque aún hay entradas para el espectáculo, usted tiene la oportunidad de ganar boletos con este sorteo relámpago.

¿Qué tiene que hacer para participar? Muy fácil. Solamente tiene que completar este formulario con la información que se le solicita y enviarlo antes de las 12 p.m. del viernes 30 de agosto.

Además de llenar el formulario, los participantes tienen que suscribirse al canal de YouTube de La Teja (aquí), así como al de WhatsApp (aquí).

Tome en cuenta que los formularios que se envíen fuera del tiempo establecido, no serán contemplados en el sorteo, que inició este miércoles 28.

La última presentación de Ricky Martin en el país fue en el 2019 y su regreso se enmarca en una presentación inédita y especial a cargo de la productora One Entertainment.

“Para nosotros es un orgullo tener a cargo esta producción. Ricky Martin es un artista muy completo que sabemos que, junto con las muchachas de la orquesta, podrá cautivar a propios y extraños”, afirmó Juan Carlos Campos, director y productor general de One Entertainment, sobre este conciertazo del fin de semana.