Sin secretos: Hermana de Coché Romano perdió 22 kilos, ¿cómo lo logró?

Nathalia Romano ha dejado a sus seguidores sorprendidos, ya que se armó de voluntad y cumplió una meta que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

La hermana del presentador Choché Romano compartió una fotografía, en su cuenta de Instagram, de su antes y después, con un cambió increíble.

Junto a la imagen escribió: “No ha sido fácil… Miles de veces he llorado, he pensado en claudicar, en abandonar todo. Me he decepcionado de mí, del proceso, de que lo sembrado con sudor y lágrimas no se ve de inmediato en kilos menos o cuadritos. Muchas veces me he dicho: ‘Así nací, soy así y la muerte me va a encontrar de esta manera’. Pero me he centrado en la Nathalia de adentro hacía afuera y solo así se puede crecer y caminar sólida hacia la meta”.

No hay duda de que el dicho que dice “querer es poder” le sienta muy bien a Romano, pues se armó de voluntad y bajó 22 kilos que tenía de más.

La macha aprovechó su publicación para dar algunos consejos a las personas que pasan por situaciones similares a la de ella.

“No importa lo que usted esté pasando, o cuál sea su proceso, usted no está solo, no es un caso de excepción… Muchos lo vivimos todos los días”, escribió.

Nathalia Romano mostró su gran cambio.

Muchos de sus seguidores le agradecieron el mensaje, ya que las motivó a dar ese paso extra para tener resultados positivos.

“Gracias por el mensaje, hoy lo necesitaba leer. Trabajar en mi yo interna”, “¡Qué chiva ver esas historias que lo impulsan a salir adelante! Un aplauso de pie porque solo las personas que viven ese proceso comprenden los sacrificios y la lucha mental que implica. ¡Nathy es una campeona!”, “Que inspiración y ejemplo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.