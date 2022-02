Sinca esperó a que el tiempo le diera la razón con respecto al concierto de Christian Nodal

Edgar Murillo, artísticamente conocido como Sinca, le abrirá los dos conciertos a Nodal en el país. Instagram

En diciembre a Sinca lo tildaron de “mentiroso” por anunciar que sería el telonero del concierto de Christian Nodal sin que aún se hubiera confirmado que el mexicano se presentaría este sábado en San Carlos.

Hasta Nodal desmintió en sus redes sociales que vendría a Costa Rica por lo que le tiraron todavía más al cantante nacional.

En ese momento Edgar Murillo (su nombre real) prefirió guardar silencio y esperar a que el tiempo le diera la razón.

Hoy esa noticia es toda una realidad y el solista no solo abrirá el concierto de este sábado en la Cámara de Ganaderos, sino también que también lo hará en el del 21 de mayo en San José (el lugar aún no se confirma).

Cristian Nodal se presentará en San Carlos y en San José este año. Archivo (Cortesía)

El exintegrante de la orquesta La Solución aseguró que su presentación no la ve como “un acto de revanchismo”, sino como evidencia de que siempre dijo la verdad.

“Se sacó de contexto lo que estaba desmintiendo Nodal, porque él estaba desmintiendo la fecha que se manejaba como tentativa no que yo no iba a abrir su concierto. Yo sabía que lo que estaba diciendo era una realidad porque dos productoras me habían contactado. Yo estaba tranquilo en realidad y no quería entrar en una polémica, solo esperé que el tiempo me diera la razón y así fue”, dijo.

Canciones más movidas

Por ser un concierto para más de 18 mil fiesteros que están acostumbrados a la pachanga, el nacional eligió un repertorio muy variado para que no paren de bailar y de cantar cuando él este en la tarima.

Los 40 minutos que tiene los aprovechará para interpretar cuatro temas originales: “Que no se enteren”, “En la oscuridad”, “Ahora tú” y “Nuestro amor”, por lo que el resto serán puros temas latinos, entre pop urbano, salsa y cumbia.

“Ese público que va a ver a Nodal es el público que generalmente me acompaña en los bares en los que yo canto, entonces, es gente que le encanta ese género ranchero, pero que también gusta de escuchar otros géneros y más si son fiesteros”, dijo.

Leo Jara interpretará temas más románticos y corta venas. Foto: Instagram (LEO JARA 0482)

No se arriesgará tanto

Pero no solo Sinca será el encargado de motivar al público que espera ver a Nodal, ya que también estarán de teloneros los hermanos Marko y Leo Jara.

En el caso de Marko, él no se arriesgará tanto y no interpretará temas propios, pues prefiere no echárselos encima, sino inyectarlos con temas de Jessi Uribe, por ejemplo.

“Voy a cantar música siempre en el corte mío, que es como ranchero mariacheño, porque la idea es que el público cante conmigo. Tengo mis temas propios, pero eso es como un arma de doble filo porque en el momento en que haya una pieza que no pegó o que la gente no cantó es peligroso”, explicó el cartaginés.

Marko Jara contó que vestirá con camisa manga larga y sombrero en el concierto. Facebook

Marko ya le había abierto el concierto a Nodal en Pedregal en 2019 y al público le gustó tanto su presentación que lo volvieron a invitar.

Su hermano Leo, será el que le dará el tono más romántico al concierto, ya que interpretará unas cuantas baladas en los 30 minutos que estará solo en el escenario.