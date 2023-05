Sofía Chaverri da poderoso mensaje a mujeres que abusan de los filtros

La actriz costarricense Sofía Chaverri le dio una gran lección a todas esas mujeres que abusan de los filtros de belleza en redes sociales.

Sofía Chaverri cuenta que tuvo una fran experiencia en la pasarela. Foto: Randall Rodríguez (RandallRodriguezPicado)

La macha usó su cuenta de TikTok, donde hizo un video para mostrar como se ve una persona con y sin filtro.

En el video la joven expresa que los filtros para verse sin imperfecciones y con la cara limpia se han vuelto una moda.

“Muchos me conocen personalmente, yo me he visto en el espejo, yo sé como es mi cara, sé dónde tengo pequitas, manchas, se cómo son mis cejas, mis labios, yo no tengo este tono de piel tan bronceado y este es el peligro de estos filtros, se han vuelto una moda y más que moda una necesidad”, dijo.

La joven expresó que las personas se acostumbran a estos filtros porque no les gusta como se ven sin ellos.

LEA MÁS: ¡Opa! Sofía Chaverri debutó como modelo y nos contó cuál era su gran miedo

La joven contó que hay gente que ella conoce que usa estos filtros en exceso y que no se acepta tal y como es y se autoengaña en querer que otras personas los vean “bien”.

La actriz en el video sale con filtro y después se lo quita, mostrándole a sus seguidores como es ella para que entiendan, con el ejemplo, la diferencia.

“No estoy diciendo que no queramos vernos lindas, el problema es que no nos veamos lindas nosotras mismas. Es un proceso de ser consciente de cómo me siento yo y por qué necesito usar un filtro para sentir que cumplo con un estándar de belleza, que no es lo que yo soy, y no tengo que taparme yo misma de quien soy realmente”, comentó.

Chaverri expresó que ella misma ha usado filtros, pero que el problema se da cuando ya la gente no puede dejar de subir fotos o videos sin ellos.