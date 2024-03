Sofía Chaverri habló por primera vez de un tema que la tuvo atormentada durante varios años

Sofía Chaverri habló de un tema que la tenía atormentada. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

La actriz Sofía Chaverri abrió su corazón para hablar de un tema que la tenía angustiada en su adolescencia; y que ahora recuerda por qué la ha hecho crecer como persona.

Chaverri, en su perfil de Instagram, compartió una serie de fotos actuales y de su adolescencia, en las cuales escribió que ella misma se gusta bastante y se cae bien, que le gustan sus chistes malos, además de que se siente cómoda con su cuerpo y personalidad.

“Pero no siempre fue así, sobre todo con mi cuerpo. Durante mi adolescencia pasé por una etapa en la que le tenía pánico al peso, así que además de estar en todos los equipos deportivos de mi colegio, también cuidaba mucho mi alimentación porque me daba miedo no verme bonita o no cumplir con un estereotipo en aquel momento, que dicho sea de paso, era inalcanzable y poco saludable intentarlo”, escribió.

La macha expresó que ella siempre ha sido muy segura con sus cosas.

“Pero ahora a mis 35 años, veo las cosas en retrospectiva y me encantaría decirle a esa Sofí adolescente que así estaba hermosa, pero que más allá de su físico, sentido del humor, su alegría, valores, inteligencia, corazón y compasión, eran mucho más importantes que cualquier número en la balanza, que no se atormentará por un kilo, ya que eso no modifica su valor como mujer.

Sofía Chaverri vivía atormentada por su peso. Captura

“Que su cuerpo cambiaría a lo largo de los años, que a veces se vería más tonificado y otras veces quizás no tanto, pero que su cuerpo es su templo, instrumento y su hogar más importante y, especialmente, que viviría en él para toda la vida”, comentó.

Además, dijo que le recomendaría a la Sofí del pasado nunca arrepentirse de amar su cuerpo y de entender que habrá momentos en que estará más fuerte y otros en los que tendrá que esforzarse para mejorar sus hábitos, y que nutrir su cuerpo sanamente nunca será una mala decisión y ejercitarlo es porque lo ama y no porque lo odia, además de que ningún comentario define su belleza externa y menos la interna.

Sofía Chaverri compartió su historia en redes sociales. Captura

“Verse con ojos de amor es de valientes, porque sabemos que hay un mundo superficial vendiéndonos todo para modificar quienes somos, diciendo que nuestro empaque no es lo suficientemente lindo, a menos de que le hagamos esto o aquello.

Hay tantos remedios y trucos para modificar nuestro exterior, pero casi no hablan acerca de cultivar nuestro interior, pues hacerlo nos permite brillar desde adentro, hacer las paces con muchos pensamientos e ideas ingratas hacia nosotros mismos y, aceptar que somos más que lo que se ve”, concluyó escribiendo.

Varias de sus seguidoras, al ver el texto que la macha escribió, no dudaron en comentar:

“Muy buen mensaje, ocupaba leer algo así, porque vivo inconforme con mi físico y con mi manera de ser, me comparo mucho y tenemos que ser felices con lo que tenemos y somos”, “El mensaje que nos das, es un nutriente para el alma, pues nos invita a aceptarnos como somos y crecer en el alma para el bien”.