Sofía Chaverri habló sobre un feo tema que se da mucho en redes sociales

Sofía Chaverri habló de algo feo que pasa en las redes sociales. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

La actriz Sofía Chaverri abrió su corazón para hablar de un tema que se vive a diario en las redes sociales, el cual pocas veces es tratado.

La macha, mediante su cuenta de TikTok, compartió su opinión con seguidores al decir que hay un tema que a ella gustaría cambiar.

“Si hay una cosa que a mí me encantaría cambiar, sería que no existiera la rivalidad o este sentimiento de amenaza que hay entre mujeres, la cual es una competencia poco sana, y lo digo porque desafortunadamente en redes sociales, la mayoría de las veces que veo comentarios hirientes, feos, pasados, acerca de una mujer, vienen de las mismas mujeres. Desde criticar su cuerpo, hasta minimizar su talento, éxitos, logros, inteligencia, capacidades”, comentó.

La guapa actriz explicó que este tipo de situaciones pasan mucho en todos los ambientes.

“Muchas veces uno escucha cosas que pueden perjudicar el nombre de la persona y herir. Deberíamos buscar, entre mujeres, apoyarnos más, acostumbrarnos a decirnos cosas bonitas, y no me refiero solo a la parte física, el triunfo de una mujer no minimiza a las demás, todas tenemos nuestro talento”, expresó.

Ante este tema, Chaverri dijo que cada ser humano es maravilloso y esto es algo que se puede cambiar.

LEA MÁS: ¿Y eso? Actriz Sofía Chaverri está soltera de nuevo

“En ocasiones no entiendo cuál es la necesidad de realizar comentarios despectivos sobre otras, querer que les vaya mal, hablar a las espaldas, son comportamientos que denotan poca o nula empatía”, comentó la periodista Laura Barrantes en el video.