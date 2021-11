Sol, hija de Daniel Moreno y Pamela Méndez, debuta en el cine en la película Mi papá es un santa

Cuando grabaron la peli, Sol tenía apenas 3 añitos. Cortesía. Cuando grabaron la peli, Sol tenía apenas 3 añitos. Cortesía.

Dos cortitas apariciones que tiene en la película Mi papá es un santa, que se estrena este jueves en todos los cines del país, dejan más que claro que la pequeña Sol Moreno Méndez es una ternurita y que si así lo desea, podría tener una larga carrera en la actuación.

Ella es la hija del integrante de la Media Docena y director de la cinta, Daniel Moreno, y de la modelo y expresentadora de televisión, Pamela Méndez.

Además de Sol, la cinta cuenta con la aparición de Erik Hernández --protagonista--, el propio Daniel Moreno, Mario Chacón, Mariluz Bermúdez, Silvia Baltodano, Charline Stewart, entre otro montón de talentos ticos.

En una de las escenas aparece Sol pidiéndole a Santa un regalito y en la toma cerrada de su carita ha derretido por completo a los afortunados que fueron invitados a los distintos preestrenos que realizaron esta semana.

Sol tiene apenas cinco añitos, pero cuando se grabó la película en el 2019 tenía tres, por lo que se ve un poco diferente. Hace el papel de una niña huérfana.

“Cada vez que la veo me siento superfeliz, me saca una sonrisa, lo curioso de esto es que cuando la llevé a ver Maykol Yordan 2 al cine, ella tenía creo que menos de dos años y me dijo que por qué ella no salía ahí, le expliqué que cuando la grabamos ella tenía meses y me dijo que quería salir en una, entonces le prometí que en la próxima que hiciera ella iba salir.

“Cuando escribí el guion la incluí, pero le puse un texto sencillito porque tenía apenas tres años, pero ella se lo aprendió tan bien que lo hizo demasiado excelente. Cuando se vio en pantalla me dijo que le daba pena que la vea tanta gente, pero creo que está emocionada de verse, está muy feliz, le pregunté que si quería salir en otra película y me dijo que sí”, contó Moreno.

El mismo sentimiento de orgullo tiene Pame, quien siempre se imaginó cómo sentiría si su hija fuera artista.

“Estoy que no puedo del orgullo, ni de la emoción o ilusión, me embargan puros sentimientos lindísimos porque es mi hija. Es curioso porque cuando yo era pareja de Daniel lo iba a ver al teatro y sentía un orgullo tan grande y una vez estaba todo el teatro aplaudiéndole y pensé que si así me sentía yo, cómo se podría sentir la mamá.

“Entonces pensé que si algún día tenía un hijo y tuviera talento para algo así, cómo sería, y el lunes fue otro nivel, verla en la pantalla de un cine fue emocionante y sorprendente, más que estaba mucho más chiquitita, muy tierna, con un papel de una niña huérfana, casi me muero y no me canso de ver el video”, contó Pamela, quien ahora es creadora de contenido en redes.

“Ella se puso a llorar las dos veces que salió y ya después me dijo que es porque le da vergüenza cuando todo mundo se enternece”, agregó Pame.

Tanto Daniel como Pamela están de acuerdo en que si la pequeña quiere dedicarse a algo relacionado con el arte, estarán detrás de ella apoyándola.

“Siempre he pensado en respetar lo que a ella le vaya a gustar, el gremio del arte es muy lindo, pero también complicado, sí he tratado de darle opciones, la llevo a practicar un deporte, ahorita está encantada con el tenis, entonces quiero darle todas las herramientas para cuando ella se pueda desenvolver, creo que la estrella la tiene y tiene de quién heredarlo porque el papá es una persona que tiene mucho talento, si le gusta yo siempre voy a estar ahí aplaudiendo todas las cosas buenas que ella haga”, añadió Méndez.

Anteriormente, Sol había salido en un comercial junto con su papá, pero esta es la primera vez en el cine.

Para la familia

Acerca de la película, Daniel contó que es una historia bastante bonita y familiar, con la cual muchas personas se pueden sentir identificadas.

Moreno afirmó que hasta hace un mes no sabía si se iba a poder lanzar, pero gracias a que las restricciones sanitarias se flexibilizaron, se tiraron al agua.

“Es la que más ha costado y la que más incertidumbre nos ha hecho sentir, apenas hace un mes teníamos dudas de lanzarla porque no sabíamos si iban a flexibilizar las restricciones. Ahora sentimos mucha esperanza porque la gente que la vio en las premieres ha dicho que le gustó mucho y sabemos que las personas cada vez están saliendo más de sus casas, entonces tenemos mucha fe de que nos den la oportunidad de ir a verla”, espera el actor de Demasiado honesto.

Para el director, los que ya la vieron quedaron muy contentos por el mensaje de esperanza que tiene la cinta, pero asegura que también vivieron momentos de emoción, tristeza y alegría sentados frente a la pantalla de los diferentes cines.