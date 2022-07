“Solo existo cuando tiene alguna necesidad, porque nunca hay un detalle”

“Nunca hay un abrazo, nunca hay una palabra bonita, nunca hay un detalle, solo existo cuando tiene alguna necesidad”.

"Nunca hay un detalle, solo existo cuando tiene alguna necesidad”, cuenta la lectora.

1. Es muy fuerte reconocer que se vive al lado de una persona cuya expresión afectiva es nula. La expresión de afecto es importante porque fortalece el vínculo y crea una posición de comodidad emocional que permite construir la intimidad emocional para tener una mayor y mejor intimidad sexual. Limitar el contacto físico exclusivamente para propiciar encuentros sexuales, crea enormes vacíos en la estructura afectiva de la relación.

2. Si una persona identifica que le cuesta expresar el afecto de forma verbal, a nivel físico o cualquier otra expresión de afecto a diferentes niveles, entonces tiene una responsabilidad consigo mismo de revisar por qué no lo logra. Puede ser por su historia afectiva, sus heridas emocionales o los modelos de crianza, pero no puede quedarse con el “yo soy así”, hay que revisar ¿qué pasa?, ¿por qué la otra persona vive desde una posición de indiferencia?, ¿por qué solo hay contacto físico cuando se requiere correspondencia sexual? Esto hiere y lastima.

3. Efectivamente hay seres humanos que a lo largo de su vida, por múltiples razones, desarrollan patrones en los que la expresión de afecto puede ser compleja, pero esto no significa que tenga que vivir desde ahí. Se puede hacer una corrección emocional si se toma conciencia que la inexpresión puede ser leída como frialdad, como desinterés, como apatía. Quizá haya algo en usted que le impide moverse libre y abiertamente para crear expresiones de afecto.

4. Si identifica que la expresión de afecto no es simple, no fluye de forma natural o ni siquiera identifica la importancia de este tema en la vida de su pareja, entonces tiene que permitirte buscar ayuda, porque en la inexpresión abre paso al dolor. Si hay algo de fondo hay que trabajarlo para que pueda resolverse, pero no puede quedarse con la historia bajo las premisa de “yo soy así”, esto debe ser revisado a profundidad.