“¿Cómo no voy a ser celosa si uno está con una persona que me lo hecho varias veces? Me han hecho jugadas horribles con otras mujeres, por lo que he caído en un estado de control, le reviso todo y no le creo nada, siempre estoy esperando que me la vuelva a hacer porque son muchísimas cosas las que me ha hecho y eso me ha vuelto muy celosa”.