Sophia Castro se defiende de las críticas y comentarios de los jueces de Nace una estrella

11/05/2025. Nace Una estrella. Gala #5. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sophia Castro, participante de Nace una estrella, se defendió con todo de las críticas que ha recibido tanto de los jueces como del mismo público que sigue cada domingo el programa de Teletica.

Desde la sexta gala, cuando se da la primera eliminación de la categoría de niños, muchos televidentes están pidiendo en redes sociales que la saquen de la competencia porque para ellos debía quedarse Maximiliano Cruz.

En la gala de este domingo, luego de interpretar el tema “Perdón, perdón”, del dúo Ha Ash, tanto el juez Marvin Araya y Myriam Hernández, le indicaron que sonó “desafinada” y que para ellos les faltó “más interpretación”.

La jovencita, de 13 años, vecina de Santa Ana, se defendió con todo ante las críticas que ha recibido.

- ¿Qué pensó al escuchar las críticas de los jueces?

Bueno, creo que todas las noches son noches de aprendizaje, va a haber noches en las que me va muy bien y noches en las que no. Ha habido muchas galas en las que he dado muy buenas interpretaciones, como la de la Sirenita, que don Marvin me felicitó bastante, y hay noches como hoy (domingo) en las que don Marvin tal vez no sintió tanto como en pasadas, pero a partir de eso solo seguir creciendo.

- ¿Qué opina de la canción que le eligieron, siente que le costó el reto?

Creo que el reto de esta canción no fue a la hora de cantar, fue a la hora de interpretar. Creo que a veces transmitir un sentimiento que alguien no ha sentido es muy complicado y creo que lo voy a tomar como aprendizaje para aprender a meterme más en mi personaje y que a partir de esta semana sigamos dando el 100%.

LEA MÁS: Jueces de Nace una estrella lanzaron fuertes críticas a una de las niñas, ¿a usted qué le pareció?

Sophia Castro asegura que falló en la interpretación del tema de este domingo porque nunca ha pasado por una desilusión amorosa. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

- La semana pasada estuvo ahí en zona de eliminación y estuvo a punto de irse, ¿se siente en la cuerda floja por quedar de última en la tabla?

Bueno, la semana pasada fue una gala que disfruté mucho, que logré compartir el escenario con Jeremy, a la hora de estar en zona de riesgo, creo que había que dejarlo todo en manos de Dios. Creo que como me dijo una de las chicas de vestuario, cuando vine a mi primera audición, ‘lo que es para uno nadie se lo quita’ y creo que todo tiene su momento y que cuando es hora ya de irse, es hora de irse y si aún tengo más que dar, lo voy a seguir dando.

- ¿Cómo hace para manejar las críticas, pues muchos creen que usted es la que se debe ir de la competencia?

Bueno, esta semana estuve hablando con la productora y yo le decía que si gustos no hubiera, en las tiendas, no se vendería nada, ¿verdad? Y creo que cualquiera va a tener su favorito, esta semana se ha intentado omitir cualquier tipo de comentario negativo, pero si ahí por ahí veo alguno que tal vez no es súperpositivo, en vez de tomarlo como crítica, me gusta tomarlo como un comentario más constructivo y que me ayude a seguir dando lo mejor de mí.

Maximiliano Cruz fue el primer niño en salir eliminado tras quedar en zona de riesgo con Sophia Castro en la sexta gala. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

- ¿Qué consejo les dan sus padres para que comentarios así de críticos no la afecten?

Bueno, mis papás son mis seguidores número uno y yo soy la fan número uno de mis papás, si uno ve en todas las fotos, videos, de todo, yo siempre estoy con ellos y ellos han sido gran parte de que para mí este proceso sea más fácil. Creo que desde muy chiquita he lidiado con comentarios que no son 100% positivos, hablé de eso en mi gala memorable, yo sufrí mucho de bullying de pequeña y creo que todas esas experiencias me han hecho una persona muy fuerte, lo cual me ha ayudado bastante en esta experiencia en especial a poder lidiar con ello de una manera muy fácil.

LEA MÁS: Participante de Nace una estrella recibe críticas tras salida de Maximiliano Cruz

- ¿Este otro domingo habrá eliminación de niños, ¿cómo se siente?

Bueno, creo que para todos nosotros es algo muy difícil, ya que esta gala no define nada de lo que va a pasar en la siguiente, pues ahora está la nueva forma de votación, pero de lo que sí estoy muy segura es que igual que el día uno, voy a seguir dando todo lo que tengo. Creo que una gala no puede definir si le sigo poniendo o no, entonces con todo para la próxima gala.