Sophia Rodríguez también ya está lista para chinear: este día nacerá Juliana

Sophia Rodríguez tendrá a su hija en brazos en poquísimas horas. (Instagram)

Sophia Rodríguez es la otra famositica que ya está lista para chinear: la chef dio a conocer la fecha en que fue programada su cesárea para dar a luz a Juliana, su primera hija.

Este viernes por la noche, la empresaria gastronómica comunicó que Juli nacerá el martes 1° de agosto. El Hospital Cima, será el centro médico donde vendrá al mundo la primera hija de la presentadora de ¡Qué buena tarde!

“Arrancamos un nuevo mes con una nueva vida: 1 de agosto de 2023, el día que nuestra amada hija Juliana llegará a este mundo y a nuestra familia”, escribió Sophi en Instagram.

Con esta publicación, Sophia Rodríguez anunció el día en que nacerá Juliana. (Instagram)

En abril, la exparticipante de Dancing with the Stars había calculado que Juli nacería el 8 de agosto; sin embargo, semanas después dijo que no sabía si el parto iba a ser natural o programado, pues dependería de la posición de la bebita así como de su estado de salud.

Sin embargo, la simpática mamá despejó las dudas sobre el nacimiento de Juliana, a pocos días de dar a luz.

“Gracias a Dios por este milagro y por traernos con bien hasta este mágico momento. Agradecemos todas sus oraciones”, mencionó Sophi en su publicación de este viernes.

Juli nacerá tres días después de Antonella y Alessandro, los mellizos de Lussania Víquez, la otra famositica que llevó su embarazo muy de la mano en tiempo con la chef.

A Lu le programaron el parto para este sábado a las 11 de la mañana en el Hospital Internacional La Católica, por lo que los colochuditos estarán en este mundo a partir de este 29 de julio.

A mediados de semana, Sophia Rodríguez tuvo la última cita de control prenatal.

Desde que dieron a conocer que estaban embarazadas, tanto Lu como Sophi recibieron mucho cariño de sus públicos.